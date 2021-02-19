Під час пожежі у Дрогобичі врятували 61-річного чоловіка

У Дрогобичі під час пожежі у житловому будинку надзвичайники врятували 61-річного власника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла 19 лютого о 04:15 в дерев’яному житловому будинку на вул. Мічуріна у Дрогобичі. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим.

«Під час розвідки задимлених приміщень будинку в одній з кімнат рятувальники виявили чоловіка та вивели на свіже повітря. Потерпілим виявився власник будинку 61-річний чоловік», – інформують рятувальники.

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О 04:51 вогнеборці локалізували пожежу та о 05:27 повністю ліквідували у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку та перекриття.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

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Фото: ДСНС