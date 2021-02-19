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На Львівщині на мосту зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі

Ольга Денисяка

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У четвер, 18 лютого, неподалік села Гайок Львівського району зіткнулись на вузькому мосту зіткнулись вантажівка та та легковик. Внаслідок аварії троє людей травмувались та були госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 18 лютого о 15:10 год. на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Гайок Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Дачія Логан», 45-річний житель міста Луцьк, не надав перевагу у русі вантажному автомобілю «Рено» під керуванням мешканця Волинської області віком 38 років, який завершував проїзд вузьким мостом.

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Внаслідок зіткнення водій легковика, а також два його пасажири віком 18 та 50 років, також жителі Луцька, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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