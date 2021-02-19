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Львів’янин влаштував стрілянину посеред вулиці

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 19 лютого, на вулиці Кульчицької у Львові між двома чоловіками сталась бійка. Під час конфлікту один з них здійснив декілька пострілів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Варта-1, передає кореспондент Львівського порталу.

Користувачі соцмережі зазначили, що інцидент стався близько 08:20 год. Також повідомили, що під час стрілянини постраждав один з учасників конфлікту.

Згодом цю інформацію підтвердили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту – львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, в молодшого – ніж. Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження», – йдеться в повідомленні поліції.

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Також у поліції підтвердили, що один з учасників конфлікту отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

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