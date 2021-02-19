Ексголову сільради на Львівщині судитимуть за забрану у громади землю на понад 1 млн грн

На Львівщині колишнього голову Мурованської сільради судитимуть через підозру у зловживанні службовим становищем та підробленні документів. Ексчиновник незаконно передав у власність одному з мешканців села землю, що належить громаді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Колишній посадовець підробив офіційні документи та передав у власність одному з мешканців Мурованого земельні ділянки загальною площею більше 1 га для ведення сільського господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд. Однак до того відповідне рішення не було прийнято сільською радою.

У результаті протиправних дій земля вартістю понад 1 млн грн була неправомірно вилучена з комунальної власності та безкоштовно передана у власність, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Відтак, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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