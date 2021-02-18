Засудили львів'янина, який зривав сережки з літніх жінок

Шість років за ґратами проведе львів’янин, який у 2019 році двічі грабував жінок похилого віку – зривав з вух золоті сережки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що у серпні 2019 року раніше неодноразово судимий (у тому числі за грабежі) львів’янин увечері на вулиці Золотій підійшов до жінки похилого віку та зірвав з її вух золоті сережки, а через три дні вчинив аналогічний злочин уже на вулиці Покутській.

Матеріальна шкода, завдана потерпілим, склала понад 10,5 тис грн.

Зловмисника засудили за грабіж (ч.2 ст.186 КК України). Тепер він проведе за ґратами 6 років.

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