За побиття дітей під час лікування стоматологу з Рівного повідомили підозру

У Рівному повідомили про підозру лікарці-стоматологу повідомили про підозру за побиття дітей під час лікування. Про це інформує Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, лікарка вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання. Наразі правоохоронцями встановлено 3 потерпілих від таких дій стоматолога влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року лікарка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури стоматологу повідомлено про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 КК України).

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На час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлене: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Тому повідомлення про підозру вручено її батькові, як близькому родичу.

нагадаємо, у Рівному поліцейські розпочали розслідування щодо лікарки-стоматолога за неналежне виконання професійних обов’язків. Зокрема жінка застосовувала насилля до малолітніх дітей.

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Фото: Офіс генпрокурора