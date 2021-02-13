У Рівному лікарку-стоматолога звинувачують у побитті дітей

У Рівному поліцейські розпочали розслідування щодо лікарки-стоматолога за неналежне виконання професійних обов’язків. Зокрема жінка застосовувала насилля до малолітніх дітей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Із заявами до поліції звернулися жительки Костополя та Рівного.

«28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога в одній із приватних клінік Рівного у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи. За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Також до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці лікарка нанесла тілесні ушкодження її 5-річній дитині», – розповідають у поліції.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження дізнавачі розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України. У рамках кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи. Слідчі дії тривають.

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Як повідомляє видання Рівне Online, лікарка Інна Кравчук з приватної стоматологічної клініки била та душила дітей. ЗМІ інформують, що діти отримали синці на руках, шиї та рани на обличчі.

Також зазначається, що раніше жінку вже звільняли з іншої клініки, зокрема й через скарги з боку клієнтів.

У поліції додають, що виявлена під час моніторингу мережі Інтернет інформація, буде зареєстрована та розглядатиметься у ході розпочатих досудових розслідувань.

Скоріш за все, мова йде про відеозаписи, що поширюють місцеві ЗМІ.

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