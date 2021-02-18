У Львові школярка намагалася скоїти самогубство

У середу, 17 лютого, у Львові 16-річна дівчина під час розпивання алкоголю зі своїми знайомими намагалася скоїти самогубство. Її вчасно доправили до медзакладу та надали необхідну допомогу. Про це повідомляє «Служба у справах дітей» Львівської міськради.

Як інформує пресслужба мерії, випадок трапився, коли 16-річна дівчина розпивала алкоголь зі своїми знайомими біля цирку на вул. Городоцькій у Львові. Школярка вчинила спробу самогубства, поранивши передпліччя. Дівчину швидка медична допомога доправила в лікувальний заклад, де їй надали всю необхідну допомогу. На сьогодні з дитиною та її сім’єю працюють фахівці, зокрема й соціальна служба. Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

У Нацполіції Львівщини Львівському порталу підтвердили факт спроби самогубства.

У зв’язку із нещасним випадком, що стався із 16-річною дівчиною, управління освіти Львова скерувало звернення до шкіл міста з проханням провести превентивні заходи із учнями щодо необхідності піклуватись про власне здоров’я та безпеку.

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