У Львові обвалився дах складу: рятувальники вивільнили сімох людей

У четвер, 18 лютого, рятувальники евакуювали сімох осіб, яких заблокував обвал даху рампи у складських приміщеннях на вулиці Польовій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Інформація про про обвал даху рампи у складських приміщеннях на вул. Польовій у Львові до рятувальників надійшла о 16:18. На місце події було направлено надзвичайників.

Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою шансового інструменту та лопат проводили роботи по розбиранню конструкцій даху рампи, якими було заблоковано вихід із складського приміщення. Після розблокування виходу з приміщення складу було виведено 7 осіб.

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До виконання робіт із евакуації та розбирання конструкцій рампи було залучено 27 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

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Фото та відео: ДСНС