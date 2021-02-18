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СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ

Андрій Котенський

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Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Андрію Картаполову. Відповідна інформація опублікована на Telegram-каналі відомства, передає кореспондент Львівського порталу.

«Підозра повідомлена за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів.

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На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Крім того, встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:

  • забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України
  • брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля Іловайська під час їх виходу так званим «зеленим коридором» під надані «гарантії» керівництва РФ
  • забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Заступнику міністра оборони РФ загрожує довічне ув’язнення.

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