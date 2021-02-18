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На кордоні затримали жінку, яку розшукували львівські поліцейські

Андрій Котенський

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На кордоні з Польщею зупинили 43-річну українку, яку розшукували за трьома статтями ККУ. Правопорушницю, яка поверталася із Польщі, затримали учора, 17 лютого, у пункті пропуску «Краківець». Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі прикордонників Львівського загону.

За даними прикордонників, під час перевірки документів спрацювала база даних правоохоронних органів. Тому жінку відразу затримали та передали співробітникам поліції.

Як з’ясувалося, громадянку України розшукували у місті Львові за підозрою у вчинені низки злочинів: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, групова співучасть у цьому ж злочині та службове підроблення.

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Порушниці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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