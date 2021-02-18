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На кордоні з Польщею митники викрили оборудку з деревиною

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Краківець-Корчова» працівники Галицької митниці викрили оборудку з деревиною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Вантажним автомобілем за межі України через пункт пропуску «Краківець-Корчова» вантажним автомобілем у Німеччину переміщували понад 22 тонни деревини. Представник лісопереробної компанії з Рівненщини подав до митного контролю документи, згідно з якими ця деревина – «тверде біопаливо. Обрізки від виробництва планок для дубового паркету призначені для розпалювання камінів».

Проте під час лісотоварознавчої експертизи було встановлено, що насправді це планки і фризи для паркетного покриття, незібрані з дуба. Також був інший код товару, аніж вказано в документах.  Таким чином представник компанії не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, який підлягає обов’язковому декларуванню.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця

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