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Львівська філармонія запрошує на музику Вівальді

Андрій Котенський

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Львівська філармонія запрошує послухати музику венеційського чарівника Антоніо Лючіо Вівальді. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Творіння Вівальді відомі нам мабуть із дитинства, а багато з них часто можна знайти в улюблених фільмах.

Львів’ян запрошують насолодитися музикою «короля бароко» Антоніо Лючіо Вівальді, що звучатиме у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика, 25 лютого о 19:00.

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«Він – музичний реформатор свого часу. Його музика наповнена точними і зрозумілими образами. Вівальді, без перебільшення, писав картини, лиш користувався не пензлями і фарбами, а нотами, мелодіями та співзвуччями. Улюбленець публіки не лише в рідній Венеції, а й далеко за її межами. «Рудий священик», як його називали сучасники, залишив по собі колосальний спадок – понад 800 композицій (концертів, опер, сонат), які відкривають і до сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Концерт «Венеційський чарівник – Антоніо Лючіо Вівальді» зачарує яскравими музичними контрастами. Нас гостей очікує камерна, витончена скрипка, ніжний й співучий гобой та величний орган, неперевершене звучання яких, створить чарівну атмосферу вже майже весняного вечора.

На сцені Концертного залу Людкевича під орудою Сергія Бурка виступлять улюблені «Віртуози Львова» та знані солісти: Андрій Карпяк (флейта), Степан Сивохіп / Максим Лень (гобой), Олена Мацелюх (орган) та скрипалі – Володимир Дуда,  Андрій Кушнір, Жанна Бервецька, Анна Бура, Олег Настюк, Лілія Цура!

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: philharmonia.lvivaldi.

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