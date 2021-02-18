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Біля Кам’янки-Бузької в ДТП легковика та вантажівки постраждали троє людей

Вероніка Рой

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У четвер, 18 лютого, неподалік міста Кам’янка-Бузька на Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик. У результаті ДТП постраждали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

ДТП сталася о 15:07 у селі Гайок, що неподалік міста Кам’янка-Бузька. За даними рятувальників відбулось зіткнення вантажного автомобіля Renault Premium та автомобіля Dacia Logan. На місце події було направлено надзвичайників.

Внаслідок ДТП травмовано три особи, які на момент ДТП перебували в автомобілі Dacia Logan.

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Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС

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