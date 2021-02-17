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За день водії 106 раз заблокували електротранспорт Львова

Андрій Котенський

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У Львові сьогодні, 17 лютого, зафіксовано 106 випадків неправильного паркування авто, що блокували рух електротраспорту у Львові. Про це повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий у своєму Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Андрія Білого, із 8.00 по 16.00 у Львові було 106! випадків зупинки електротрансу через неправильне паркування.

Одне із блокувань руху електротранспорту сталось на площі Петрушевича. Для виправлення ситуації довелося залучати евакуатор, який крізь затори добирався до місця призначення півтори години.

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«Сьогодні навколо площі Петрушевича все зупинилося. Один припапкований автомобіль зупинив рух. Евакуатор через затори їхав 1,5 години. Всі втрати електротрансу буде відшкодовувати пан, який кинув своє авто. Але трагедія в тому, що тисячі пасажирів не добралися додому вчасно», – йдеться у повідомленні.

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