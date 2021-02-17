В Академії сухопутних військ вшанували пам’ять трьох загиблих на Донбасі захисників

У вівторок, 16 грудня, у Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного вшанували пам’ять загиблих вихованців навчального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

Шість років тому під час бойових дій з російським агресором героїчно загинули троє вихованців Академії: капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін, капітан Юрій Бутусов та старший лейтенант Роман Тимошенко.

«16 лютого 2015 року, під час виходу української колони з пораненими та загиблими з-під Дебальцевого, бронетранспортер, де перебували офіцер-спецпризначенець капітан Юрій Бутусов та військовий журналіст капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін, було підбито російськими окупантами. Юрій Бутусов зумів вибратися з підбитої бойової машини та прийняв бій з ворожими силами, що переважали. Загинув офіцер від отриманих поранень під бронетранспортером, затиснувши в руці гранату. Поруч з ним загинув військовий кореспондент, редактор телерадіостудії МО України «Бриз» Дмитро Лабуткін», – зазначають в Академії.

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З 2018 року, відповідно до наказу Міністра оборони України, на честь світлої пам’яті Дмитра Лабуткіна щорічно 16 лютого в нашій країні відзначається День вшанування військового журналіста України.

Також 16 лютого 2015 року старший лейтенант Роман Тимошенко очолював колону військової техніки, яка вивозила з оточення поранених військовослужбовців, що брали участь в боях поблизу міста Дебальцеве. Під час руху колони в районі села Нижнє Лозове Артемівського району (нині – Бахмутського) Донецької області бронетранспортер, в якому перебував командир колони, наїхав на фугас. Внаслідок вибуху старший лейтенант Тимошенко загинув від отриманих поранень.

В Академії сухопутних військ вшанували полеглих побратимів хвилиною мовчання та помолились за упокій їхніх душ. Також поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу полеглим випускникам Національної академії.

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Фото: Академія сухопутних військ