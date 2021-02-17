У Львові терміново збирають кошти на лікування хлопця з постковідним ускладненням

У Львові терміново збирають кошти на лікування 14-річного хлопця з постковідним ускладненням. Дитина перебуває у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі зі синдромом Кавасакі. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

За її словами, 14-річний мешканець Стрия перехворів на коронавірус. Нещодавно батьки звернулися у Чорнобильську лікарню, де в хлопця виявили синдром Кавасакі.

Дитина зараз знаходиться у відділенні імунології та педіатрії Чорнобильської лікарні. Його стан – середньої важкості. Для лікування необхідно 10 флаконів імуноглобуліну, їх потрібно вести якнайшвидше. Родина може купити лише половину. Відтак небайдужих просять допомогти зібрати 53 673 грн.

«До нас звернулися імунологи. Загалом для лікування 10 флаконів. Половину купують батьки, а іншу половину – не можуть самостійно придбати. Зазвичай ці препарати потрібно вводити максимально швидко, щоб запобігти ситуації», – повідомила Наталія Ліпська.

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Зазначимо, під час хвороби Кавасакі вражаються коронарні судини по всьому організму. Це небезпечно тим, що по всьому організму формуються аневризми, які можуть тріснути в будь-який момент. Швидке введення імуноглобуліну власне запобігає утворенню цих аневризм.

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