У Львові на хабарі впіймали чиновницю із Держпродспоживслужби

У Львові під час отримання неправомірної вигоди викрито заступника начальника управління – начальницю одного з відділів Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що чиновниця впровадила незаконний механізм вимагання від місцевого підприємця «данини», натомість обіцяла не складати акти виявлення несертифікованої продукції, а саме – аксесуарів до мобільних пристроїв Apple.

Жінку затримано на гарячому, під час отримання 8 тис грн хабаря.

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Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантки.

Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватись питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Посадовиці загрожує ввід 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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