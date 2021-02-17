У каналізації на Сихові безхатченко вчинив самогубство

Зранку 16 лютого на вулиці Хуторівка у Львові сталась пожежа у тепловому колекторі, де перебували двоє безхатченків. Тіло одного чоловіка знайшли без ознак життя, а в іншого діагностували чисельні опіки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про цей випадок у поліцію повідомив черговий ДСНС об 11:30 год. Він зазначив, що рятувальники прибули на виклик про задимлення і знайшли тіло чоловіка без ознак життя та ще одного – з термічними опіками.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронці встановили особу госпіталізованого – 39-річний чоловік не мав постійного місця проживання.

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Також попередньо встановлено, що загиблий, тіло якого було виявлене у колекторі, вчинив самогубство.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.

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Фото: поліція