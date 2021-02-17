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Оперу «Лис Микита» відтепер можна переглянути онлайн

Ольга Денисяка

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Львівська національна опера презентувала відеоверсію вистави для сімейного перегляду «Лис Микита» сучасного українського композитора Івана Небесного за мотивами казки Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Опера «Лис Микита» доступна для перегляду на YouTube каналі театру за цим посиланням.

Вихід відеоверсії вистави присвятили «дню народженню»опери, а саме – першій річниці з її світової прем’єри 21 лютого 2020 року на сцені Львівської національної опери. «Лис Микита» був написаний композитором Іваном Небесним на ексклюзивне замовлення театру в рамках програми розвитку генерального директора-художнього керівникат еатру Василя Вовкуна «Українськийпрорив».

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Знаково, що опера одразу ж стала справжнім українським сімейним бестселером, який щоразу збирає наповнені зали захоплених глядачів. Наприкінці 2020 року виставу та її постановників – лібретиста та режисера Василя Вовкуна, композитора Івана Небесного та художницю костюмів Ганну Іпатьєву було номіновано на здобуття Національної премії України імені Т. Шевченка.Назначимо, що нагородження переможців традиційно відбувається 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

Відеоверсія вистави була здійснена за підтримки Українського культурного фонду. А от переглянути «Лиса Микиту»на живо на сцені Львівської національної опери можна вже 21 лютого – в день першої річниці прем’єри опери відбудуться одразу дві вистави, о 14:00 та 19:00 год.

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