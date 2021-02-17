Оперу «Лис Микита» відтепер можна переглянути онлайн

Львівська національна опера презентувала відеоверсію вистави для сімейного перегляду «Лис Микита» сучасного українського композитора Івана Небесного за мотивами казки Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Опера «Лис Микита» доступна для перегляду на YouTube каналі театру за цим посиланням.

Вихід відеоверсії вистави присвятили «дню народженню»опери, а саме – першій річниці з її світової прем’єри 21 лютого 2020 року на сцені Львівської національної опери. «Лис Микита» був написаний композитором Іваном Небесним на ексклюзивне замовлення театру в рамках програми розвитку генерального директора-художнього керівникат еатру Василя Вовкуна «Українськийпрорив».

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Знаково, що опера одразу ж стала справжнім українським сімейним бестселером, який щоразу збирає наповнені зали захоплених глядачів. Наприкінці 2020 року виставу та її постановників – лібретиста та режисера Василя Вовкуна, композитора Івана Небесного та художницю костюмів Ганну Іпатьєву було номіновано на здобуття Національної премії України імені Т. Шевченка.Назначимо, що нагородження переможців традиційно відбувається 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

Відеоверсія вистави була здійснена за підтримки Українського культурного фонду. А от переглянути «Лиса Микиту»на живо на сцені Львівської національної опери можна вже 21 лютого – в день першої річниці прем’єри опери відбудуться одразу дві вистави, о 14:00 та 19:00 год.

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