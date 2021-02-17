На медицину Львів цьогоріч планує витрати 230 млн грн

На капітальні ремонти, реконструкції, придбання обладнання упродовж 2021 року з бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади планують скерувати 230 млн грн. Про це під час консультацій із громадськістю розповіла керівниця міського управління охорони здоров’я Наталія Літвінська.

За її словами, цьогоріч бюджет розвитку на галузь медицини збільшено майже на 50 млн грн.

«Попередній бюджет був 150 млн грн плюс 30 млн лізингових платежів. Тому зараз на капітальні ремонти і реконструкції передбачено 157,4 млн грн, на перехідні об’єкти – 125,6 млн грн, на нові об’єкти – 31,8 млн грн. На придбання обладнання передбачено 72,5 млн грн», – цитує Наталія Літвінську пресслужба ЛМР.

Вона зазначила, цьогоріч за кошти бюджету розвитку планують завершити низку перехідних об’єктів.

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«Щодо перехідних об’єктів, маємо зміни по дитячій клінічній лікарні – сюди включено об’єкт з реконструкції нейрохірургічної операційної, зокрема додано завершення відділення невідкладної допомоги. Ми вирішили по-максимуму завершити об’єкти, які би могли бути завершені у цьому році. Так само по 4-тій клінічній лікарні додано центр паліативної і хоспісної допомоги. По 4-тій поліклініці додали завершення амбулаторії сімейної медицини на Дністерській», – каже керівниця управління охорони здоров’я.

У 2021 році планують ремонт реанімаційного відділення в лікарні швидкої допомоги, яке упродовж півроку приймало хворих на коронавірус і потребує ремонту.

Також, зі слів Наталії Літвінської, кошти на пріоритетні роботи додали й на 5-ту лікарню та міський пологовий будинок № 1. Передбачили кошти й на протипожежну сигналізацію у 8-мій лікарні. У 2-гій лікарні кошти скерують на гідроізоляцію фундаменту, а у 3-тій лікарні – на амбулаторію в Рясне-Руській. Крім цього передбачають кошти на реабілітаційне відділення і рентген-апарат для амбулаторно-поліклінічного відділення у Рясному.

У 2021 році мають закупити УЗД-апарат для 3-ї поліклініки та 1-ї лікарні, лапароскопічну стійку – для 5-ї лікарні, апарат ШВЛ – для 10-ї міської лікарні. Також у лізинг планують придбати ШВЛ для лікарні швидкої, мамографи – для 2-ї і 6-ї поліклінік.

Із детальним розподілом коштів на медицину у 2021 році із бюджету розвитку можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади пропонують завтердити на рівні 3,6 млрд грн.

Нагадаємо, бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік становить 11,1 млрд грн. Його депутати затвердили наприкінці грудня. На що саме підуть кошти, читайте за цим посиланням.

Тепер депутатський корпус має затвердити ще бюджет розвитку Львівської громади. Попередньо відомо, що зібратись на сесію вони мають у лютому.

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