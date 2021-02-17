Лопатою по голові: на Стрийщині чоловік забив односельчанина до напівсмерті

В одному з сіл Стрийського району чоловік до напівсмерті забив односельчанина. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого один завдав іншому кілька ударів лопатою по голові. Травмований мешканець району з тілесними ушкодженнями перебуває у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Інцидент стався 16 лютого ввечері близько 19.00. У поліції отримали повідомлення про те, що до реанімаційного відділення місцевої лікарні госпіталізували чоловіка з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, перелом черепа, різні рани голови». Як встановили правоохоронці, потерпілим виявився 61-річний мешканець одного з сіл району. Він отримав травми внаслідок конфлікту з 30-річним односельчанином . Під час сварки молодший чоловік завда старшому кількох ударів лопатою по голові.

Правоохоронці затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.