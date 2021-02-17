INSO-Lviv зіграє концерт до 130-річчя Сергія Прокоф’єва

Оркестр INSO-Lviv сьогодні, 17 лютого, презентує львів’янам особливу програму до 130-ліття від дня народження Сергія Прокоф’єва: «Сюїта №1» з балету «Попелюшка» та віолончельна «Симфонія-концерт». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Очолить оркестр відомий український диригент, якого добре знає львівська публіка, Володимир Сіренко. Соліст вечора – один із найяскравіших молодих виконавців, віолончеліст Олексій Шадрін.

«Музика до вистави «Попелюшка» має дивовижну силу. Твір – яскравий і неймовірно чарівний, такий, яким й має бути справжня добра казка, де справедливість обов’язково переможе, а добро буде винагороджено. Сергій Прокоф’єв написав балет в період з 1940 по 1944 рік. Прем’єра відбулася в листопаді 1945 року у Великому театрі, де в той час танцювала знаменита Галина Уланова. На основі музики до балету композитор створив сюїти для симфонічного оркестру» – йдеться у повідомленні.

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«Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром» – останній твір Прокоф’єва, створений за безпосередньої участі Мстислава Ростроповича. Вперше цей твір було виконано в 1952 році. За диригентським пультом вперше і в останнє у своєму житті стояв Святослав Ріхтер. Цей твір Прокоф’єва став новаторським, він зламав існуючі канони віолончельного мистецтва, додав віолончелі неперевершеної «концертної» сили.

«Симфонію-концерт» в її остаточному вигляді чекав посмертний успіх. Довго Ростропович залишався її єдиним виконавцем. Твір в трьох чатинах (Andante, Allegro quisto, Andante con moto) є вершиною віолончельного виконавства, який став невід’ємною частиною репертуару солістів у всьому світі.

Сергій Прокоф’єв народився на Донеччині, в селі Сонцівка, де прожив 13 років до свого від’їзду на навчання в Петербург. Для Прокоф’єва властива чуттєва експресія в музичній мові. Він завжди несподіваний і завжди попадає точно в ціль. У своїх щоденниках композитор згадував: «У мене є властивість характеру ставитися до життя легко, воно мене ніколи не зачіпає глибоко, а ковзає злегка на поверхні». Так і його музика, створена в період тоталітарного режиму, є свіжим ковтком повітря та свободи свідомості.

Концерт відбудеться 17 лютого о 19.00. Квитки можна придбати у касі філармонії з 15:00 до 18:00 (235 89 46), або онлайн: https://philharmonia.lviv.ua/

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