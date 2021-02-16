У Львові вшанували учасників бойових дій на території інших держав

Військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного взяли участь у вшануванні учасників бойових дій на території інших держав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав пройшли у військовому храмі Стрітення Господнього УГКЦ. Участь у них взяли ветерани, представники влади, громадськості й духовенства, військовослужбовці.

Розпочались урочистості з Божественної літургії у військовому храмі, збудованого спільними зусиллями учасників Львівської міської організації ветеранів Афганістану – учасників АТО, інших локальних війн та душпастирів Центру Військового Капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

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Опісля присутні поклали квіти до пам’ятнику «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.». Продовжилась урочистість громадським віче.

Завершилась офіційна частина проходженням урочистим маршем роти почесної варти Національної академії сухопутних військ під супровід оркестру військового вишу.

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