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У Львові розшукують молоду пару, яка «обчистила» перехожого на 35 тисяч гривень

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили в розшук двох молодих людей, які на вул. Героїв УПА обікрали львів’янина щонайменше на 35 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався ще 2 лютого на вул. Героїв УПА у Львові. Рано-вранці орієнтовно о 04:00 год. двоє невідомих обікрали 41-річного львів’янина. Вони поцупили мобільний телефон, 15 000 грн та банківську картку, із якої згодом зняли ше 20 000 грн.

Попередньо встановлено, що до скоєння злочину можуть бути причетні двоє молодих людей – дівчина та хлопець. Як видно з камери відеоспостереження, молодик був одягнений у військову форму.

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Всіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе встановити обставини події та особи розшукуваних, поліція просить зголоситися на оперативну лінію «102».

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Фото: поліція

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