Цьогоріч на ремонти закладів освіти Львова передбачили 230 мільйонів

З бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на напрям освіти у 2021 році планують скерувати 230 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Під час консультацій із громадськістю щодо розподілу коштів бюджету розвитку, ініційованих постійною депутатською комісією фінансів та планування бюджету ЛМР, начальниця управління освіти міста Зоряна Довганик розповіла про головні напрямки, на які планують скерувати кошти у 2021 році.

«За підсумками комісій, ми вийшли на дещо більшу суму, ніж була передбачена на освіту у 2020 році: ми маємо 230 млн грн бюджетних призначень та 33 млн грн громадського бюджету. З цієї суми 8% – нові об’єкти (проекти наших шкіл, які мали можливість скористатись сертифікатами за високі показники за ЗНО чи увійшли до ТОП-200 найкращих шкіл України). Найбільш вагомими для нас є відновлення закладів дошкільної освіти та будівництво шкіл. На це ми передбачаємо понад 74 млн грн. Також планується проведення робіт щодо ремонтів басейнів, будівництва та ремонту спортзалів, нових спортивних майданчиків та стадіонів. Окрім того, ми скеровуємо кошти на оновлення опалення, харчоблоків, покрівель і фасадів, протиаварійні та протипожежні роботи. Частина коштів піде на технічне оснащення закладів освіти», — розповіла Зоряна Довганик.

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З детальнішою інформацією про те, на що планують скерувати кошти, можна ознайомитись за посиланням: City-adm.lviv.ua

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