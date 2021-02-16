На Львівщині не розминулися два «Опелі»: один з водіїв травмований

У понеділок, 15 лютого, у Черноградському районі зіткнулися два «Опелі». У результаті ДТП травми отримав один водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталась 15 лютого близько 20.00 год. на автодорозі між селами Забужжя та Опільсько у Червоноградському районі. За даними поліції, 61-річний водій автомобіля «Опель Меріва не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Корса» під керуванням свого ровесника. Внаслідок зіткнення водій «Опель Корса» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Реклама партнерів

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: поліція