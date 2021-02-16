Грійтеся безпечно: рятувальники нагадують правила обігріву приміщень

Під час опалювального сезону на Львівщині різко більшає пожеж у помешканнях, які виникають через необережне використання обігрівачів. Аби вберегтися від вогню, рятувальники нагадують правила безпечного обігріву приміщень. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Надзвичайники наголошують: необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж призводять до пожеж. У більшості випадків займання у помешканнях трапляються саме з вини людей.

Лише за півтора місяця 2021 року на території Львівської області сталось 286 пожеж, які забрали життя 12 людей, ще 14 травмовані.

Відтак рятувальники закликають дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. Зокрема:

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не використовуйте несправні печі та котли;

якщо виходите з дому, не залишайте увімкненими телевізори, праски та інші електроприлади, газову плиту;

не користуйтеся саморобними обігрівачами;

періодично перевіряйте стан електропроводки;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте в одну розетку багато електроприладів;

не захаращуйте приміщення і шляхи евакуації;

не куріть у ліжку;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

«Пам’ятайте, що лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню», – додають у ДСНС.

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