Вилучили на 1,5 млн грн: двоє львів’ян продавали заборонені сильнодіючі препарати

У Львові викрили двох чоловіків, які в інтернеті продавали заборонені сильнодіючі лікарські засоби. Зокрема, «метандієнон» та «нандролон». Під час обшуків правоохоронці вилучили препаратів на 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Двоє мешканців Львова віком 32 і 34 роки створили та адміністрували два веб-сайти, на яких продавали сильнодіючі лікарські засоби. Зокрема, препарати містять метандієнон та нандролон. Ці речовини є забороненими до обігу в Україні. Товар покупцям відправляли поштою, а кошти отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

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Наразі правоохоронці встановлюють канали постачання, через які фігуранти отримували сильнодіючі засоби.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників знайдено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи та сильнодіючі лікарські засоби вартістю 1,5 млн грн.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ. Правопорушникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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