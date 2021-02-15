ОСТАННІ НОВИНИ

Викладачу «Львівської політехніки», який показував студентам порно, виписали догану

Ольга Денисяка

|

Викладачу Національного університету «Львівська політехніка» Дмитру Зербіно, якого звинуватили раніше у тому, що на контрольній показував студентам порнографічні зображення, виписали догану за «неапробовані матеріали» і він продовжує працювати у виші. Про це у коментарі hromadske повідомила керівниця центру комунікацій навчального закладу Наталія Павлишин.

Рішення виписати догану ухвалила комісія, створена після інциденту. На час її роботи викладача тимчасово відстороняли від роботи. До складу цієї групи входили представники університетської комісії з етики, фахівці з кафедри педагогіки, з інформаційного забезпечення та юристи.

Усі вони аналізували «методику» викладання Зербіно і вирішили виписати йому догану за використання неапробованих навчальних матеріалів, кажуть у пресслужбі вишу.

Також попередження від комісії отримали директор Інституту комп’ютерних наук, де викладає Зербіно, завідувач кафедри та голова науково-методичної комісії.

Реклама партнерів

Нагадаємо, 11 грудня випускниця «Львівської політехніки» Наталія Кіндратів розповіла, що студенти першого курсу Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» проходили контрольну роботу, у якій демонструвалися порнографічні зображення.

Її слова підтверджують відео спілкування студентів із викладачем і проходження контрольної, які є в нашому розпорядженні. Порнографічні зображення (йдеться про зображення жіночих геніталій на весь екран) демонструвалися в програмі, яку Дмитро Зербіно розробив для тестування студентів. У розмові з ним студенти говорять, що їм ще не виповнилося 18 років.

Зербіно на відео стверджує, що це «релаксуючі зображення», які відповідають певній «методиці навчання». Детальніше про цю історію читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...