Викладачу «Львівської політехніки», який показував студентам порно, виписали догану

Викладачу Національного університету «Львівська політехніка» Дмитру Зербіно, якого звинуватили раніше у тому, що на контрольній показував студентам порнографічні зображення, виписали догану за «неапробовані матеріали» і він продовжує працювати у виші. Про це у коментарі hromadske повідомила керівниця центру комунікацій навчального закладу Наталія Павлишин.

Рішення виписати догану ухвалила комісія, створена після інциденту. На час її роботи викладача тимчасово відстороняли від роботи. До складу цієї групи входили представники університетської комісії з етики, фахівці з кафедри педагогіки, з інформаційного забезпечення та юристи.

Усі вони аналізували «методику» викладання Зербіно і вирішили виписати йому догану за використання неапробованих навчальних матеріалів, кажуть у пресслужбі вишу.

Також попередження від комісії отримали директор Інституту комп’ютерних наук, де викладає Зербіно, завідувач кафедри та голова науково-методичної комісії.

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Нагадаємо, 11 грудня випускниця «Львівської політехніки» Наталія Кіндратів розповіла, що студенти першого курсу Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» проходили контрольну роботу, у якій демонструвалися порнографічні зображення.

Її слова підтверджують відео спілкування студентів із викладачем і проходження контрольної, які є в нашому розпорядженні. Порнографічні зображення (йдеться про зображення жіночих геніталій на весь екран) демонструвалися в програмі, яку Дмитро Зербіно розробив для тестування студентів. У розмові з ним студенти говорять, що їм ще не виповнилося 18 років.

Зербіно на відео стверджує, що це «релаксуючі зображення», які відповідають певній «методиці навчання». Детальніше про цю історію читайте тут.

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