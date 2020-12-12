Викладач «Львівської політехніки» показує студентам порно під час тестування

В Інституті комп’ютерних наук Нацуніверситету «Львівська політехніка» виник скандал: один із викладачів показує першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. При цьому науковець каже, що подібну методику використовують в Японії, бо «навчатися потрібно з задоволенням». Про цей випадок у Facebook повідомила львів’янка Наталія Кіндратів.

«Уявіть собі: ви – першокурсник, складаєте контрольну з дискретної математики за допомогою програми, яку для цього розробив викладач. І от після відповіді на кожне питання на екрані з’являється порнографічне зображення. Викладач стверджує, що “така методика вироблена в Японії, людина повинна навчатися з задоволенням…люди отримують задоволення від різних речей”», – відзначила Наталія Кіндратів.

Як пише Zaxid.net, йдеться про 59-річного викладача Інституту комп’ютерних наук «Львівської політехніки» Дмитра Зербіно.

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Викладач надіслав студентам тестування, яке потрібно було пройти індивідуально вдома. За результатом цього тесту студенти отримують бали. На фотографіях, які відкривалися студентам після кожного питання, зображені статеві акти та геніталії крупним планом.

При цьому Наталія Кіндратів, які дізналась про цю методику викладання від подруги, яка зараз навчається у Дмитра Зербіно. Таке тестування він проводить не перший рік і студенти навіть можуть вибрати, чи хочуть отримувати еротичні картинки, чи ні.

На відеозаписі заняття студентів першого курсу, яке проводив Дмитро Зербіно в онлайн-режимі, двоє студентів кілька разів запитують у викладача, навіщо він вставив у програму тестувань порно-зображення. Студенти наголосили, що є неповнолітніми. Дмитро Зербіно натомість заперечив, що ці фотографії мають порнографічний зміст.

Наводимо діалог студентів та викладача з цієї пари (уся мовна стилістика збережена):

Студент: На першому запитанні ми одразу побачили оголену дівчину.

Дмитро Зербіно: Ну і що? Вас це смущає? Ви могли вибрати іншу картинку.

Студент: Проблема в тому, що при виборі іншої картинки теж були оголені дівчата. Наші батьки це побачили і не дуже цим задоволені. Взагалі чому в контрольній національного університету можуть бути якісь порно-файли?

Дмитро Зербіно: Ну це не порно-файли. Це просто релаксійні картинки, які пов’язані зі зняттям стресу… Ви маєте право закривати очі або відвертатися від екрана.

Студент: А чому я повинен відвертатися від екрана? Чому в офіційній контрольній, яку ви нам кидаєте як викладач, є порно?

Дмитро Зербіно: Порно, це ви маєте на увазі половий акт?

Студент: Там набагато більше…

Дмитро Зербіно: Ви вважаєте, що половий акт – це заборонено?

Студент: Розповсюдження таких сексуальних картинок, відео є забороненим.

Дмитро Зербіно: Але ж я вам ті картинки не видавав, я вам просто їх показав, щоб ви відволіклись від контрольної, і ви їх не копіювали…

Після зауважень з боку студентів Дмитро Зербіно попросив їх надіслати йому ті зображення, які приносять їм задоволення. На прохання студентів взагалі не показувати їм жодні зображення під час тестування Зербіно заявив, що це суперечить його методиці викладання.

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Студент: Чому ви добавляєте такі картинки в контрольну роботу?

Дмитро Зербіно: Є певна методика, була винайдена в Японії, що людина повинна навчатися з задоволенням…Я ж не прийшов з батогом і кажу: давайте контрольну робимо! Якщо ви любите таку військову дисципліну, то є різні люди, які отримують задоволення від різних речей…

Студент: А з чого ви взяли, що ми всією групою отримуємо задоволення від БДСМ-сцен? Ми самі собі можемо знаходити картинки для релаксування.

Дмитро Зербіно: Є відомі японські технології, ви можете їх знайти в інтернеті…Якщо у вас ставлення до цього якесь змінене, воно принижене чи щось і ви не можете отримати задоволення, розслабитись сприйняти це як позитив, ви звикли сприймати життя як суцільний негатив…

Тим часом у пресслужбі «Львівської політехніки» заявили, що цей випадок вже почала досліджувати спеціально створена робоча група. Вона також проаналізує зміст навчальних дисциплін Дмитра Зербіно. Результати обіцяють повідомити згодом.

Зазначимо, що Дмитро Зербіно є кандидатом технічних наук та доцентом кафедри автоматизованих систем управління Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка». Викладає в університеті вже понад 20 років.

Згідно зі статтею 301 ККУ, розповсюдження порнографії в Україні карається штрафом від 850 до 1700 грн, арештом до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

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