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У міськраді Львова розповіли, коли з засніжених дворів вивезуть сміття

Наталя Дуляба

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Через сильні снігопади у Львові та неправильно запарковані автомобілі перевізники вже кілька днів не можуть заїхати у двори і вивезти сміття з переповнених баків. Втім зробити це мають до ранку вівторка, 16 лютого. Про це повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівські перевізники не можуть заїхати сміттєвозами у двори і забрати відходи через нерозчищені від снігу двори, а також запарковані абияк автомобілі. За словами Ірини Маруняк, станом на понеділок, 15 лютого, у місті є 63 переповнені сміттям майданчики.

«Якщо автомобілі запарковані біля контейнерних майданчиків, це ускладнює заїзд техніки для забору сміття. Через це у нас сьогодні є 63 майданчики, де ще не забрали сміття. Зараз працюють компанії-перевізники, вони будуть працювати і вночі. На ранок вівторка ми плануємо, що все це сміття заберемо», – сказала посадовиця.

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Ірина Маруняк не уточнила, у яких саме районах є найбільше переповнених сміттям баків, втім за спостереженнями Львівського порталу вранці 15 лютого чимало таких було на Сихові.

Зазначимо, що активно скаржитись на вивезення сміття львів’яни почали цими вихідними, 13-14 лютого, адже подекуди назбирались купи відходів. У мерії пояснювали, що причиною всьому є нерозчищені від снігу двори, і пообіцяли вирішити цю проблему якомога швидше.

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Фото: соцмережі

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