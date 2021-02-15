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У Львові 1295 воїнів-афганців отримають матеріальну допомогу

Наталя Дуляба

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З нагоди 32-ої річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан воїнам-афганцям та членам сімей загиблих, які живуть на території Львівської міської територіальної громади, виплатять матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, одноразову матеріальну допомогу отримають 1295 воїнів-афганців і члени сімей загиблих. Відповідні розпорядження вже підписав міський голова Львова.

Такі допомоги отримають не лише мешканці Львова, а й ті воїни-афганці, що живуть на території Львівської громади й перебувають на обліку у відділах соцзахисту. Загалом на такі виплати із бюджеут витратять більше 1,2 млн грн.

Відтак одноразову матеріальну допомогу отримають:

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  • особи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан, учасники бойових дій – 789 осіб отримають по 800 грн;
  • особи з інвалідністю I групи, які брали учать у бойових діях на території Республіки Афганістан – 13 осіб отримають по 2500 грн;
  • особи з інвалідністю II групи, які брали учать у бойових діях на території Республіки Афганістан – 144 особи отримають по 1500 грн;
  • особи з інвалідністю III групи, які брали учать у бойових діях на території Республіки Афганістан – 258 осіб отриають по 1000 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) осіб, які брали учать у бойових діях на території Республіки Афганістан – 91 особа по 1000 грн.

Додамо, що учасників бойових дій на території інших держав в Україні вшановують щороку 15 лютого.

15 лютого зазвичай зазначався як День закінчення збройної інтервенції до Афганістану.

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