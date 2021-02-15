У горах на Львівщині травмувалися п’ятеро лижників

Минулої доби, 14 лютого, у горах на Сколівщині травмувалися п’ятеро лижників. Серед потерпілих – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, двоє туристів отримали травми під час катання на горі Високий Верх гірськолижного відпочинкового комплексу «Захар Беркут». Ще двоє потерпілих отримали травми на горі Кремінь гірськолижної бази «Політехнік-2». Також потребував допомоги лижник, який катався на горі Тростян.

Усім потерпілим рятувальники надали домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір.

Нагадаємо, що для безпечного катання на гірськолижних трасах не варто забувати про правила:

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дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру задля уникнення зіткнення;

не зловживати спритними напоями під час катання, адже тоді час реакції зменшується в рази;

одягати захисне спорядження;

не з’їжджати з трас.

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