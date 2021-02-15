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У Дрогобичі повідомили про підозру «магазинному» злодію, який скоїв більше десяти крадіжок

Юлія Осим

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У Дрогобичі правоохоронці повідомили про підозру 28-річному місцевому мешканцю, який причетний до скоєння щонайменше десяти крадіжок. Чоловіка спіймали «на гарячому» в одному з магазинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник протягом грудня 2020 року та січня 2021 року викрадав товари з магазинів у Дрогобичі. Місцевий мешканець, вже раніше судимий, причетний до скоєння щонайменше десяти крадіжок. Його викрили на місці чергового злочину в одному з торгових закладів.

Відтак, 11 лютого поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває.

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