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Львову повернуть вкрадене приміщення тубдиспансеру

Ольга Денисяка

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Господарський суд Києва скасував держреєстрацію права власності на фтизіопульмонологічні приміщення на вулиці Лемківській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Зазначимо, що на вулиці Лемківській знаходиться Львівський протитуберкульозний диспансер. У прокуратурі повідомляють, що нерухомість має загальну площу 447,6 кв. м, а її вартість становить понад 5,5 млн грн.

Прокуратура встановила, що приміщення закладу охорони здоров’я на вул. Лемківській вибуло з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради.

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Відтак суд погодився з принциповою позицією прокуратури, визнав недійсними свідоцтво та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт.

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