У горах на Львівщині травмувалися 8 лижників

Протягом суботи, 13 лютого, на Львівщини рятувальники надали допомогу 8 туристам-лижникам, котрі отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

За даними ДСНС, протягом минулої доби травми у горах Львівщини отримали 8 туристів-лижників, з них – 2 дітей.

Зокрема, на горі Тростян надзвичайники допомогли чотирьом травмованим туристам лижникам. Крім цього на горі Високий Верх надано допомогу трьом травмованим туристам, ще одному травмованому туристу – на горі Кремінь гірськолижної бази «Політехнік-2». В усіх випадках рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори.

Рятувальники нагадують про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

Реклама партнерів

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з прокладених трас.

пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook