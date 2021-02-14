На дорогах місцевого значення Львівщини заборонили рух вантажівок

На Львівщині через погіршення погодних умов на усіх дорогах місцевого значення заборонили рух вантажівок. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов тимчасово призупинили проїзд для великогабаритного транспорту на усіх дорогах місцевого значення! Сьогодні упродовж дня на автошляхах працює близько 100 одиниць техніки. Усі служби в підвищеній готовності!», – йдеться у повідомленні.

Водіїв просять бути уважними та обережними за кермом. Про зняття обмежень щодо руху буде повідомлено.

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