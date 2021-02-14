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На Левицького загорівся автомобіль

Вероніка Рой

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У суботу ввечері, 13 лютого, у Львові на вулиці Левицького загорівся автомобіль Renault Laquna. Ліквідовували займання 5 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа трапилася о 23:15 год. на вулиці Левицького. До місця події було направлено вогнеборців 1-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з-під капоту автівки вибивався густий чорний дим. О 23:24 рятувальники локалізували пожежу та о 23:30 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік автомобіля на площі.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.

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