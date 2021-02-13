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На Львівщині прогнозують сильний вітер та хуртовини

Вероніка Рой

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У неділю, 14 лютого, на Львівщині синоптики прогнозують сильні пориви вітру та хуртовини. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Заватра очікується хмарна погода з проясненнями. Часом можливий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Температура вночі становитиме 8-13° морозу, а вдень – 2-7° морозу. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини.

15 лютого в області вночі можливий помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах також буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.  Температура вночі становитиме 9-14° морозу, а вдень – 4-9° морозу.

Зауважимо, що з 6 по 13 лютого у Львові випало 201% місячної норми снігу за лютий. Загалом у місті випало 45 см снігу.

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