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МЕРІ запрошує львів’ян на концерт нових та найкращих пісень

Омелян Шевчук

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Віктор Винник і гурт МЕРІ на концертах до Дня закоханих вперше презентують львівській публіці нову пісню «І навіть коли». Лірична композиція увійшла до останнього альбому команди «Снайпери-Амури». і багато хто її вже міг почути, однак для великої аудиторії вона ще маловідома. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Нову пісню музиканти презентували напередодні на своєму каналі в YouTube.

Фронтмен гурту Віктор Винник розповів, що пісня спродюсована у класичній манері і стилістиці МЕРІ: жодної електроніки, тільки живі інструменти.

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«Ця композиція – одна із тих, текст якої говорить сам за себе. Адже там є такі слова: «Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я…», – повідомив Віктор Винник.

Почути наживу нову пісню та кращі роботи гурту МЕРІ можна на концертах у неділю, 14 лютого, у Центрі Довженка.

Квитки на 20.00 уже розпродані. Вільні місця ще можна придбати на концерт о 16.00, за посиланням: Kontramarka.

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