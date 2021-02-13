Квартиру у старому будинку в центрі Львова переобладнають під магазин

У п’ятницю, 13 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив перепланування квартири під магазин на Фурманській, 14, що у самому центрі Львова. Про це повідомляє Львівський портал.
Виконком затвердив містобудівні умови на реконструкцію Остапом Грицишиним, що передбачає перепланування квартири № 8 під магазин з відновленням входу на місці існуючого віконного отвору на вул. Фурманській, 14 у м. Львові.
Будинок знаходиться у межах історичного ареалу міста у Галицькому районі Львова. Будівля не є пам’яткою архітектури.
Зазначимо, за Польщі у будинку на Фурманській, 14 була кондитерська Берґа.
Зазначимо, навпроти цієї будівлі знаходиться аварійний будинок, який обіцяли відремонтувати ще до кінця 2020 року. На роботи було виділено 870 тисяч гривень.
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Вероніка Рой