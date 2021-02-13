Фауна у цифрах. У «Сколівських Бескидах» порахували зубрів, рисів та лісових котів

У національному парку «Сколівські Бескиди» провели підрахунок чисельності червонокнижних рідкісних та зникаючих видів тварин. Про це йдеться на Facebook-сторінці парку.

Лісничі та апарат парку проводили підрахунок тварин за допомогою слідів на снігу та фотопасток. На основі цих матеріалів було опрацьовано та зведено відомості чисельності фауни по лісництвах, дільницях та по установі в загальному.

«Особливу увагу зверталося на чисельність червонокнижних рідкісних та зникаючих видів. Є збільшення чисельності зубра – 37 особин, обліковано 27 особин ведмедя бурого, 25 особин рисі та 12 особин кота лісового», – інформують у «Сколівських Бескидах».

Реклама партнерів

«Сколівські Бескиди» – національний природний парк в Українських Карпатах. Розташований у південній частині Львівської області, в межах Сколівського і (частково) Турківського та Дрогобицького районів. Парк охоплює частини басейнів річок Стрий та Опір і займає площу 35684 га, з яких 24702 га передані парку в постійне користування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: “Сколівські Бескиди”