Через обвал даху будівлі на Садовій загинув чоловік

У суботу, 13 лютого, у нежитловій будівлі на вулиці Садовій у Львові стався обвал даху, внаслідок якого загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.
Чоловік здійснював охорону закинутих старих приміщень на вулиці Садовій. За попередніми даними, на охоронця обвалився дах. Загиблому було 57−58 років.
Як інформують у ДСНС, обвал даху стався о 10:36, а тіло чоловіка з-під завалів витягли о 11:20.
Як повідомили у Залізничній районній адміністрації, це стара будівля, яку розбирають. Власники найняли чоловіка для охорони території.
На місце виїхали правоохоронці, також очікують прибуття власника приміщень.
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Фото: ДСНС
Вероніка Рой