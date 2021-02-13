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55% українців планують дарувати подарунки на День святого Валентина, – опитування

Вероніка Рой

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55% українці будуть дарувати подарунки своїм другим половинкам у День святого Валентина, який відзначають 14 лютого. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», передає Львівський портал.

За результатами опитування, для 43% опитаних українців важливіше бути коханими, ще 38% – кохати самим. Для молоді, чоловіків, а також людям, що перебувають у стосунках менше 3-х років, важливіше кохати самим. Натомість жінки більше надають перевагу бути коханими.

55% опитаних планують дарувати подарунки на День святого Валентина. За останні два роки цей показник дещо зріс (з 49% у 2019 до 55%). Водночас 43% не планують. Частіше планують дарувати подарунки чоловіки, молодші опитані та незареєстровані подружні пари.

 Опитування проводилося з 6 по 8 лютого 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. 

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