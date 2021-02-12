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Відомо, які продукти найбільше зросли у ціні від початку року

Юлія Осим

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Державна служба статистики опублікувала дані про середні споживчі ціни на товари за січень поточного року. Найбільше подорожчали яйця та овочі. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на Держстат.

У порівнянні з груднем минулого року вартість десятка яєць зросла на 17,6% та становить сьогодні 32,3 грн. На кінець 2020-го ціна була 27,5 грн за десяток. Також дорожчими стали овочі як-от цибуля, картопля та буряк. Кілограм буряка коштує сьогодні 6,4 грн (здорожчав у порівнянні з груднем на 18,7%). Картопля і цибуля вам обійдеться в 11,1 грн та 5,6 грн за кілограм відповідно. У відсотковому співвідношенні ціна картоплі піднялася на 9,8%, а цибулі – на 8,4%.

Окрім того, за даними Держстату, дещо зросли ціни на хліб, цукор, рис, борошно, масло, сало. Також подорожчали решта овочів та фруктів, серед яких морква, капуста білокачанна, яблука.

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Натомість упродовж січня в Україні не зафіксовано суттєвого падіння цін на продукти.

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