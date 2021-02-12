Вранці 11 лютого на вул. Городоцькій у Львові трамвай наїхав на жінку. Потерпіла виявилася водійкою іншого трамваю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

ДТП сталася сьогодні о 6.15. За інформацією правоохоронців, 44-річна водійка трамваю здійснил наїзд на водійку іншого трамваю, також львів’янку віком 56 років. Внаслідок пригоди потерпіла з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

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