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Стриянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми

Наталя Дуляба

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У Стрию судитимуть 45-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у торгівлі наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 45-річний стриянин незаконно купував, перевозив, зберігав з метою збуту та продавав препарат бупренорфін. А він згідно з висновком експертизи, містить наркотичний засіб, обіг якого є обмежений.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України (систематичне незаконне придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів, у тому числі і з метою збуту, та збут наркотичного засобу).

Досудове розслідування вже завершено, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду, який і обиратиме остаточне покарання стриянину-наркоторговцю.

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Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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