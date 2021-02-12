Рештки тварин вивіз у поле: на Львівщині зловмиснику повідомили про підозру

Поблизу Жовкви чоловік незаконно захоронив відходи, які залишились після розробки туш тварин, у самовільно викопаних ямах. Зловмиснику повідомили про підозру у забрудненні земель шкідливими відходами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівщини.

Під час досудового розслідування встановлено, що у березні 2016 року 60-річний місцевий мешканець на території одного з підприємств з виробництва та переробки харчових продуктів завантажив у причіп рештки тваринного походження, а потім вивіз їх трактором у поле поблизу села Воля-Висоцька та скинув у заздалегідь викопані ями. Відтак, зловмисник забруднив земельну ділянку та створив небезпеку для довкілля, а також життя і здоров’я людей.

11 лютого правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля) ККУ. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

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Досудове розслідування триває.

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