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На Львівщині солдата засудили за повторні крадіжки скутерів

Юлія Осим

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Військовослужбовець однієї з військових частинна Львівщині неодноразово викрадав речі та транспортні засоби. 10 лютого Радехівський районний  суд визнав винним зловмисника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері західного регіону.

У суді доведено, що боєць у червні 2020 року тричі проникав у нічний час до володінь мешканців міста Радехів та викрав у них бензиновий тример, скутери «Вайпер Альфа» та «Хонда ДЮ». Завдана матеріальна шкода становить 20,6 тис. грн, які потерпілим було відшкодовано в ході досудового розслідування.

Зазначимо, що військовослужбовцю інкримінували злочини за ч.3 ст.185 та ч.2 ст.289 ККУ. У ході судового засідання обвинувачений повністю визнав вину свою вину та розкаявся. Відтак, суд врахував всі обставини, які навів військовий прокурор, у тому числі тяжкість злочинну і наявність судимості в минулому за аналогічні злочини. За сукупністю вироків військовослужбовця засудили до 5 років позбавлення волі.

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